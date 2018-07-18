مهاب مميش: الملاحة في قناة السويس تسير بصورة طبيعية.. ومر 51 سفينة اليوم

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحركة في قناة السويس تسير بشكل جيد، والملاحة تسير بصورة طبيعية جدًا، وأن معدلات المرور تفوق المعدلات العادية.





وأضاف "مميش"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء،: "نحرك 13 ألف سفينة في العام، ومن الممكن أن تحك سفينة في أخرى، ونسيطر على الموقف بسهولة".



