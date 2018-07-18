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مهاب مميش: الملاحة في قناة السويس تسير بصورة طبيعية.. ومر 51 سفينة اليوم

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:29 م
مهاب مميش: الملاحة في قناة السويس تسير بصورة طبيعية.. ومر 51 سفينة اليوم
مهاب مميش
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أمنية فوزي
 
أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحركة في قناة السويس تسير بشكل جيد، والملاحة تسير بصورة طبيعية جدًا، وأن معدلات المرور تفوق المعدلات العادية.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء،: "نحرك 13 ألف سفينة في العام، ومن الممكن أن تحك سفينة في أخرى، ونسيطر على الموقف بسهولة".

ولفت إلى أن 51 سفينة مرت اليوم في القناة، وأن معدلات مرور السفن هذا الشهر مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن حركة السفن قد تتأثر بتجديد العقود مع السفن، وتعود لحالتها الطبيعية فور الانتهاء من التجديدات.
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