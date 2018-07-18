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عاجل..اخبار السعودية اليوم | "الأرصاد" تحذر سكان 5 مناطق من تدني الرؤية والعواصف الترابية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:27 م
عاجل..اخبار السعودية اليوم | الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق من تدني الرؤية والعواصف الترابية
العواصف الترابية
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الفجر السعودي
 
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نوّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، بضرورة توخي الحذر في عدة مناطق من المملكة بسبب العواصف الترابية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر "تويتر"، تنبيهًا متقدمًا في مناطق الباحة، وعسير، ونجران، وجازان، والمنطقة الشرقية، مطالبةً بتوخي الحذر بسبب العواصف الترابية.

وقالت الهيئة إن هذه المناطق تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المتناثرة، تبدأ من مساء الأربعاء وتنتهي في الساعات الأولى من الخميس.

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