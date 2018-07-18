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غدًا .. "المركزى" يطرح أذون الخزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:27 م
غدًا .. المركزى يطرح أذون الخزانة بقيمة 16.7 مليار جنيه
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الفجر الاقتصادى
 
يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
 
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
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