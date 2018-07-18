"الوزراء" يعلن تفاصيل طرح خمس شركات قطاع أعمال في البورصة



وأوضح "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء أن الشركات الـ 5 مطروحة جزئيا في البورصة وستزيد نسبة الطرح وهم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، مشيرًا إلى أنه سيتم تباعًا زيادة الشركات المطروحة في البورصة لتنشيطها، ولمزيد من التوسع والتطوير للشركات.



ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الطرح في البورصة يأتي في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وجذب استثمار إضافي للشركات وتعزيز مواردها المالية.



قال السفير اشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المجلس وافق على زيادة نسبة الطرح بالنسبة لخمس شركات لقطاع الأعمال في البورصة.