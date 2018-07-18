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5 مباريات الأكثر تهديفا و26 لقاء شهد كروت ملونة بالجملة في مونديال روسيا

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:21 م
5 مباريات الأكثر تهديفا و26 لقاء شهد كروت ملونة بالجملة في مونديال روسيا
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ريهام عبد المحسن
 

 

اختتمت بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا والتي اعتبرها الكثيرون أفضل نسخة في تاريخ البطولة، حيث شهدت توديع كبار الساحرة المستديرة على رأسهم الأرجنتين والبرازيل وألمانيا بطلة النسخة الماضية للبطولة من الدورين الأول والثاني. كما شهدت بعض مباريات هذه النسخة العديد من الأهداف والبطاقات الملونة، يستعرضها "الفجر الرياضي" .


* المباريات الأكثر تهديفا :


- روسيا والسعودية : إنتهت بفوز روسيا بخماسية نظيفة.

- إنجلترا وبنما : إنتهت بفوز إنجلترا بستة أهداف مقابل هدف.

- بلجيكا وتونس : إنتهت بفوز بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

- إسبانيا والبرتغال : إنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

- فرنسا والأرجنتين : إنتهت بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف.


* المباريات الأكثر كروت ملونة :


- دور المجموعات : شهدت المباريات الآتية، المغرب مع إيران وفرنسا مع أستراليا وكوستاريكا مع صربيا وألمانيا مع المكسيك والبرازيل مع سويسرا وكوريا الجنوبية مع المكسيك وألمانيا مع السويد وكوريا مع ألمانيا 4 بطاقات صفراء، بينما شهدت مباراة بلجيكا مع بنما 8 بطاقات صفراء ومباراة الأرجنتين مع كرواتيا 7 بطاقات صفراء وكلا من البرتغال مع إيران وإسبانيا مع المغرب وأستراليا مع بيرو والمكسيك مع السويد وسويسرا مع كوستاريكا وتونس مع بنما 6 بطاقات صفراء. وشهدت صربيا مع سويسرا واليابان مع السنغال ونيجيريا مع الأرجنتين وأيسلندا مع كرواتيا 5 بطاقات صفراء.


- دور الستة عشر : فرنسا مع الأرجنتين وإنجلترا مع كولومبيا 8 بطاقات صفراء والبرازيل مع المكسيك 6 بطاقات صفراء والسويد مع سويسرا 4 بطاقات صفراء.


- دور الثمانية : روسيا وكرواتيا 5 بطاقات صفراء.


- الدور قبل النهائي : فرنسا وبلجيكا 5 بطاقات صفراء.


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