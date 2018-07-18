بالأرقام.. تعرف على حصاد مونديال روسيا 2018

أسدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم التي احتضنتها روسيا من 14 يونيو حتى اليوم والتي توج بلقبها ديوك فرنسا. شهدت البطولة العديد من المباريات المثيرة، كما حققت العديد من المنتخبات الصغيرة الكثير من المفاجآت في هذه النسخة واطاحت بكبار المنتخبات في عالم كرة القدم. ويرصد الفجر الرياضي حصاد المونديال .





- لعب 32 منتخب 64 مباراة وسجلوا خلالها 194 هدف (121 هدف في دور المجموعات و43 هدف في دور الستة عشر و18 هدف في دور الثمانية و4 أهداف في دور الأربعة وهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث و6 أهداف في المباراة النهائية).









- الهداف : هاري كين - إنجلترا - 6 أهداف

- أقوى هجوم : بلجيكا برصيد 16 هدف

- أقوى دفاع : أوروجواي (مني مرماها ب3 أهداف)

- أضعف هجوم : مصر والسعودية وبولندا وبنما وألمانيا وكوستاريكا وصربيا وأيسلندا وأستراليا وبيرو والدنمارك والمغرب وإيران برصيد هدفين لكل منتخب.

- أضعف دفاع : بنما (مني مرماها ب 11 هدف)