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السفير السوداني بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقة بين البلدين

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:19 م
السفير السوداني بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقة بين البلدين
السفير عبد المحمود عبد الحليم
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رقية جمال
 
قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان زيارة عامة، والسودان قيادة وحكومة وشعب يرحبون غاية الترحيب بالرئيس السيسي، الذي يخص السودان بأولى زيارة له بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وهذا يعكس أهمية وعمق العلاقات بين مصر والسودان.

وأضاف "شيحة"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء الحكومة السودانية سيكونوا في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تُشير لخصوصية العلاقة بين مصر والسودان.

ونوه، إلى أن الزيارة سوف تتناول العديد من الملفات أهمها ملف العلاقات الثنائية، وملف العلاقات والقضايا الإقليمية، وبحث الأوضاع في إفريقيا والوضع العربي، والنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا، إلى جانب تناول ملف سد النهضة. 
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