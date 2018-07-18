السفير السوداني بالقاهرة: زيارة السيسي للخرطوم تعكس عمق العلاقة بين البلدين

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني لدى مصر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان زيارة عامة، والسودان قيادة وحكومة وشعب يرحبون غاية الترحيب بالرئيس السيسي، الذي يخص السودان بأولى زيارة له بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، وهذا يعكس أهمية وعمق العلاقات بين مصر والسودان.





وأضاف "شيحة"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء الحكومة السودانية سيكونوا في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تُشير لخصوصية العلاقة بين مصر والسودان.



