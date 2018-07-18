محافظ الدقهلية يغلق مصنعي مخللات وملح لنقص الاشتراطات الصحية وضبط مكونات غير صالحة للاستهلاك

قرر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق مصنعى ملح ومخللات بمركز السنبلاوين لمخالفة الإشتراطات الصحية ووجود مخللات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.



وكان فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قد شن حملة إستهدفت مصانع الخللات والملح بقريتى ميت فضالة التابعة لمركز أجا، الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 500 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالى وزن 12.5طن غير مدون عليها تاريخ إنتاج، 350 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 17.5 طن بها تغير بالخواص الطبيعية، 5 برميل ليمون مخلل و5 برميل جزر مخلل بإجمالى وزن واحد طن وذلك لوجود تغير فى الخواص الطبيعية ووجود عفن ظاهرى، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.



وتحررت المحاضر اللازمة وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل، وتم مخاطبة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري.