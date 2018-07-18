عاجل.. رسالة نارية من داليتش تثير الجدل في كرواتيا

أثارت رسالة مزعومة للمدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، جدلاً في البلاد، قبل أن تربك الجميع بالكشف أنها رسالة مزورة.







وهاجمت الرسالة التي تناقلتها وسائل الإعلام، الساسة في كرواتيا الذين زعم أن داليتش يحملهم مسؤولية المشكلات الاجتماعية في كرواتيا التي تعد واحدة من أفقر دول الاتحاد الأوروبي.







وجاءت الرسالة المدونة بتاريخ 13 يوليو (تموز)، أي قبل يومين من خسارة كرواتيا في نهائي المونديال على يد فرنسا (2-4)، كالتالي: "جميع اللاعبين والجهاز الفني الكروي يبلغون الجمهور بأن جوائز مونديال روسيا سيتم التبرع بها لصالح مؤسسة خاصة للأطفال في كرواتيا".







واعتبر البعض أن داليتش يتهم برسالته المزعومة القادة السياسيين بأنهم أناس سيئيون وأعضاء منظمة إجرامية، جروا الأمة الفتية إلى الخراب.







كما نددت الرسالة المزعومة بعدم قدرة المتقاعدين على العيش حياة كريمة بحصصهم من المعاشات، من بين أمور أخرى أبرزها تفشي الفساد في دولة البلقان: "لهذا أيها الساسة وممثلي السلطة، ابتعدوا عن منتخب كرواتيا لكرة القدم، ليس مرحب بكم في غرف ملابسنا، لا نريد التقاط الصور معكم أو مصافحتكم".







فيما صرح المدعو إيغور بريموزيتش المؤلف الحقيقي للنص لبوابة "Dnevno" الإخبارية، بأنه عندما كتب الرسالة تخيلها في عالم مواز، وكتبها متخيلاً كيف أن يجب أن تكون من رياضي ووطني حقيقي، علماً بأنه عندما نشرها عبر صفحته على فيس بوك في 13 يوليو (تموز) تناقلتها وسائل الإعلام في اليوم التالي كما لو جاءت على لسان داليتش، رغم أن بريموزيتش أوضح أن الأمر ليس كذلك.