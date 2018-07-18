"الوزراء" يكشف تفاصيل قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات بشمال سيناء ٢٪
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:17 م
داليا الحسين
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء بخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية لمحافظة شمال سيناء بنسبة ٢٪ سيتم لهذا العام فقط مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها المحافظة.
وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الأربعاء أنه نتيجة العملية الشاملة لمحاربة الإرهاب في شمال سيناء كانت الدراسة غير منتظمة في المحافظة؛ وهو ما يؤثر على الطلاب، وكان لابد أن نعوضهم، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يتولي ترتيب وضوابط هذا القرار.
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