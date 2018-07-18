"الوزراء" يكشف تفاصيل قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات بشمال سيناء ٢٪

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء بخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية لمحافظة شمال سيناء بنسبة ٢٪ سيتم لهذا العام فقط مراعاة للظروف الاستثنائية التي مرت بها المحافظة.



