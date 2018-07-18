جمهور قرطاج يتفاعل مع ياسمين علي بسبب أغنية "وحياتي عندك" (فيديو و صور)

فاجأت الفنانة المصرية الشابة ياسمين علي، جمهور قرطاج مساء أمس، بآدائها لأغنية "وحياتي عندك" للمطربة التونسية الراحلة ذكرى محمد، لتتعالى أصوات الجماهير تفاعلًا بالغناء معها.





وأبدعت إبنة الإسكندرية في غنائها للراحلة ذكرى، حيث أثبتت جدارتها و تمكنها من آداء الأغاني الطربية، التي شدت بها الحضور في أول ظهور فني لها بتونس.





يُذكر أن ياسمين علي كانت قد تقاسمت الحفلة التي أحيتها أمس الثلاثاء 17 جويلية 2018، مع إبن بلدها "أبو" بالدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي.

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