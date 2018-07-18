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"داوود": مستشفى"57357" لديها موازنة لإنشاءات بـ 4 مليار جنيه لا يوجد بينها سرير واحد

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:17 م
داوود: مستشفى57357 لديها موازنة لإنشاءات بـ 4 مليار جنيه لا يوجد بينها سرير واحد
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كساب أحمد
 
قال الكاتب أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن مستشفى "57357" لديها موازنة لإنشاءات جديدة خلال السنوات القادمة بـ4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن اللافت للنظر أن جميع هذه الإنشاءات لا يوجد فيها سرير واحد جديد، وتتنوع ما بين مبنى سكني، وأكاديمية، وفندق، وعيادات خارجية، ومبنى خاص بتوسعة الدور الرابع للمكاتب الإدارية.

وأضاف "داوود"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن المستشفى لديها قوائم انتظار كبيرة، ولا تعمل على زيادة عدد السراير لإستيعاب قوائم الإنتظار من مرضى السرطان، وتقوم بصرف أموال التبرعات على إنشاءات أقل أهمية.
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