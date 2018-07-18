"داوود": مستشفى"57357" لديها موازنة لإنشاءات بـ 4 مليار جنيه لا يوجد بينها سرير واحد

قال الكاتب أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن مستشفى "57357" لديها موازنة لإنشاءات جديدة خلال السنوات القادمة بـ4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن اللافت للنظر أن جميع هذه الإنشاءات لا يوجد فيها سرير واحد جديد، وتتنوع ما بين مبنى سكني، وأكاديمية، وفندق، وعيادات خارجية، ومبنى خاص بتوسعة الدور الرابع للمكاتب الإدارية.



