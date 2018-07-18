حصيلة ضحايا سلسلة تفجيرات كركوك العراقية

أفادت وكالة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي اليوم الأربعاء، 18 يوليو، بإصابة خمسة أشخاص بينهم أطفال إثر انفجار استهدف مستشفى في كركوك، شمال بغداد.





وحسب المصدر الذي تحفظ عن الكشف عن اسمه، انفجرت عبوة ناسفة رماها مسلحون مجهولون على مستشفى أطفال قرب دائرة صحة كركوك على الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة، مما أسفر عن إصابة طفلين وامرأة وشخصين آخرين بجروح متفاوتة.





وفي سياق متصل، أعلن مركز الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك" مساء اليوم، أن القوات الأمنية في كركوك تجري عملية بحث واسعة عن عناصر إرهابية أقدمت على رمي 3 عبوات صوتية على طريق رحيم آوه — شورجة.

وأضاف المركز، "كما انفجرت 3 عبوات ناسفة على طريق بغداد بالقرب من محطة وقود "خانه باب كركر" ما أسفر عن إصابة مدني بحسب معلومات أولية عن الحادث.

وكانت القوات العراقية، نفذت اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، عملية أمنية نوعية لتطهير مناطق شمالي العاصمة بغداد وجنوبها من مخلفات وأوكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت عمليات بغداد في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه اليوم، تدمير مضافة للإرهابيين والعثور على عبوات ناسفة ومواد متفجرة.

وأوضحت العمليات، قائلة: "تواصل قواتنا الأمنية في قيادة عمليات بغـــداد مطاردة عصابات "داعش" الإرهابية وعناصر الجريمة المنظمة ضمن قواطع العمليات كافة".







