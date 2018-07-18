فاران: لن أكون مثل راموس

أكد مدافع المنتخب الفرنسي، الذي حصل مؤخراً على بطولة كأس العالم، أنه لطالما أزعجه أن يقال له أن عليه أن يتشبه بلاعبين آخرين، بما في ذلك قائد ريال مدريد وزميله في دفاع الفريق، سيرجيو راموس.







وقال اللاعب الفرنسي في مقابلة أجراها اليوم الأربعاء مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هذا أمر يصيبني بالجنون، هل يطالبون سيرجيو راموس بضرورة أن يكون شخصاً آخر؟، الناس تقبلني كما أنا، منذ أن كان عمري 7 سنوات، كانوا يقولون لي إنني لاعب جيد، ولكن لدي شخصية".







وشدد المدافع الشاب (25 عاماً) على أن بقائه (7 أعوام) في ناد مطالب دائماً بالفوز مثل ريال مدريد: "لا يمكن أن يحدث دون أن تكون له شخصية، فهذا أمر غير موجود، إنه مستحيل".







وكشف فاران، الذي حقق هذا العام ثنائية رائعة تمثلت في كأس العالم مع منتخب الديوك ودوري أبطال أوروبا مع "الملكي"، أنه دائماً ما يضطلع بدور قيادي في غرفة خلع الملابس ويتحمل المسؤولية في الفرق التي يلعب لصالحها.







وأردف اللاعب: "عندما يكون من الضروري أن يتحدث أحد، أكون أنا، وعندما تكون هناك أوقات صعبة، أكون حاضراً، وقلت لزملائي في المنتخب بين الشوطين في مباراة النهائي يجب أن نكون إيجابيين، ومسألة أننا متقدمين بهدفين لهدف في الشوط الأول أصبح أمراً من الماضي".







ووصف لاعب "الميرينغي" رفيقه في المنتخب الفرنسي وأفضل لاعب شاب في المونديال، كيليان مبابي، بأنه لاعب هائل و"كائن فضائي".