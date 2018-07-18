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"شعبة المستوردين": هناك تبادل تجاري بين مصر وإسرائيل في أكثر من مجال

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:11 م
شعبة المستوردين: هناك تبادل تجاري بين مصر وإسرائيل في أكثر من مجال
أحمد شيحة
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رقية جمال
 
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن هناك العديد من المنتجات التى يتم إستيرادها من تركيا، وهناك العديد من المنتجات المصرية يتم تصديرها لتركيًا في إطار الاتفاقيات التجارية الموقع عليها بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة العالمية.

وأضاف "شيحة"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك تبادل تجاري بين مصرو إسرائيل ضمن اتفاقية الكويز لتصدير جميع الملابس التى تصدر للسوق الأمريكية من خلال المكون الاسرائيلي الذي يدخل في الصناعات النسيجية، وهناك تبادل تجاري بين مصر وإسرائيل في أكثر من نشاط ومجال.

وأعرب عن أمله في أن تكون الصناعة المصرية بديلة لأي صناعة في العالم، موضحًا أن الصناعة المصرية تعتمد بشكل كبير على الإستيراد في مدخلاتها، مشيرًا إلى أننا نقوم بإستيراد أغلب البذور والأسمدة والأدوية والسلع الغذائية من الخارج، مطالبًا بالعمل على زيادة حجم التصدير من الصناعات التكميلية.
المزيد عن: الكيان الصهيونى التبادل التجارى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد اتفاقية الكويز
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