إنييمبا يهزم ويليامسفيلي ويترقي لصدارة مجموعته بالكونفدرالية

ارتقى إنييمبا النيجيري إلى صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، وذلك عقب فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه ويليامسفيلي أتلتيك الإيفواري اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة.

ورفع إنييمبا، الذي سبق له الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عامي 2003 و2004، رصيده إلى ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ويليامسفيلي، الذي تراجع للمركز الثاني، وذلك قبل مباراة دجيوليبا المالي، متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، مع ضيفه كارا برازافيل الكونغولي، الذي يحتل المركز الثالث، التي ستقام في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

يدين الفريق النيجيري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إبراهيم مصطفى، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19.