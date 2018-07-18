"الشيخة عائشة بن راشد".. أول امرأة بحرينية تقود طائرة عسكرية (صور)

تمكنت الشيخة عائشة بن راشد آل خليفة من تحقيق إنجازًا غير مسبوق للمرأة البحرينية، بعدما قادت طائرة قتالية لتصبح أول امرأة في البلاد تفعل ذلك.





وكشفت وسائل إعلام رسمية في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، شهد هذا الإنجاز للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي.





وأقلعت الشيخة عائشة بالطائرة القتالية، طراز هوك، من قاعدة الشيخ عيسى الجوية واستمرت ساعة كاملة.





وتعد الشيخة عائشة التي تحمل رتبة ملازم ثانٍ، أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني.



