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"الشيخة عائشة بن راشد".. أول امرأة بحرينية تقود طائرة عسكرية (صور)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:06 م
الشيخة عائشة بن راشد.. أول امرأة بحرينية تقود طائرة عسكرية (صور)
الشيخة عائشة بن راشد
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تمكنت الشيخة عائشة بن راشد آل خليفة من تحقيق إنجازًا غير مسبوق للمرأة البحرينية، بعدما قادت طائرة قتالية لتصبح أول امرأة في البلاد تفعل ذلك.

وكشفت وسائل إعلام رسمية في البحرين أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، شهد هذا الإنجاز للمرأة البحرينية في مجال الطيران الحربي.

وأقلعت الشيخة عائشة بالطائرة القتالية، طراز هوك، من قاعدة الشيخ عيسى الجوية واستمرت ساعة كاملة.

وتعد الشيخة عائشة التي تحمل رتبة ملازم ثانٍ، أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني.

وأشاد رئيس الوزراء بالطلعة الجوية قائلا: "إنجاز مشهود وحدث فريد يبرز روح التحدي لدى المرأة البحرينية، وإصرارها على خدمة الوطن".
"الشيخة عائشة بن راشد".. أول امرأة بحرينية تقود طائرة عسكرية (صور)
"الشيخة عائشة بن راشد".. أول امرأة بحرينية تقود طائرة عسكرية (صور)
المزيد عن: طائرة قتالية طائرة عسكرية بحرينية الشيخة عائشة بن راشد
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