فيتا كلوب يسقط أمام أدوانا ستارز بالكونفدرالية

أنعش أدوانا ستارز الغاني آماله في التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وارتفع رصيد أدوانا، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة، إلى 4 نقاط في المركز الثاني (مؤقتا)، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب، الذي مازال في الصدارة مؤقتا أيضا، بنفس الرصيد من النقاط، وذلك قبل لقاء أسيك ميموزا الإيفواري، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطتين، والذي سيقام في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

افتتح بريجت إدجي التسجيل لأدوانا ستارز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله يحيى محمد الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، فيما تكفل جلودي نجوندا بتسجيل هدف فيتا كلوب الوحيد في الدقيقة 26.