إبراهيم سعيد: جبر وحجازي خذلوني في كأس العالم.. والنني يفتقد الثقة الهجومية

قال إبراهيم سعيد نجم ناديي الأهلي والزمالك، إن أحمد حجازي وعلي جبر مدافعا منتخب مصر، لم يظهرا بالمستوى المطلوب منهم في كأس العالم، واختلفا كثيرا عن ظهورهما في بطولة الأمم الإفريقية.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "علي جبر لم يعوض أدائه بالروح القتالية داخل الملعب.





وعاد ليقول: "يعجبني أداء طارق حامد لاعب وسط الزمالك بشكل كبير، فهو يمتلك روح قتالية عالية وأحب أن أراه داخل الملعب".





وعن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي قال: "لاعب مميز للغاية، ويتفقد الثقة في الناحية الهجومية، ولو طورها سوف يظهر بشكل أفضل في الفترة المقبلة، البعض ينتقده لأنه ليس مهاريا، ولكني لو كنت مدربا لأشركت محمد النني أساسيا".