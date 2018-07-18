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جامعة السويس تستقبل 144 طالبا بمرحلة الاولى لتنسيق الثانوية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:04 م
جامعة السويس تستقبل 144 طالبا بمرحلة الاولى لتنسيق الثانوية
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أبوبكر عبد المعز
 
قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، ان معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة استقبلت منذ فتح باب المرحلة الاولى بالثانوية العامة من يوم 16 يوليو حتى اليوم الاربعاء 144 طالب.

وتابع رئيس جامعة السويس، ان الجامعة خصصت عدد 2 معامل للتسنيق الالكترونى بكلية الاداب وبكلية العلوم لاستقبال طلاب المرحلة الاولى من التاسعة صباحا حتى الساعة الثلاثة عصرا والتي توجد في عدد من كليات الجامعة، تشمل الزراعة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، والسياحة والفنادق.

واضاف الدكتور سيد الشرقاوى، فى تصريحات خاصة له اليوم، ان اليوم الاول فى المرحلة الاولى استقبلت الجامعة 44 طالب وفى اليوم الثانى 67 طالب وفى اليوم الثالث 33 طالب باجمالى 144 طالب خلال ثلاثة أيام.



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