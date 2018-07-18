مصر تفوز على تونس في البطولة العربية للشباب لكرة السلة

واصل المنتخب المصري انتصاراته، بالبطولة العربية لكرة السلة للشباب تحت ١٨ عاما، ونجح في تحقيق الفوز على نظيره التونسي ٧٨ - ٥١ ، في اللقاء الذي جرى بمجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي.









وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالبطولة التي ستستمر مجارياتها حتى ٢٤ من يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس والسودان والبحرين والإمارات والأردن، بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة ٧٤ - ٧٨ ، قبل ان يخسر أمام البحرين ٦٣ - ٦٩ واستعاد توازنه بالفوز على نظيره الإماراتي بالجولة الثالثة.









وضمن مباريات اليوم الرابع للبطولة ، واصل المنتخب البحريني عروضه القوية وحقق فوزا عريضا على المنتخب الجزائري ٨٩ - ٤٣ وفاز المنتخب السوداني على نظيره الاماراتي ٥٩ - ٥٥.









وتجرى غدا الخميس ثلاث مباريات، فيلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره الإماراتي في الثالثة عصرا، وتقام في الخامسة مباراة البحرين مع الأردن، ويلتقى منتخب السودان نظيره التونسي في السابعة مساءا.



