يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال ويونياو دو سونجو بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | اون لاين

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تقام المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الهلال، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدورى المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها الخامسة عشر.

تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD3"

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