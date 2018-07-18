عرض بلجيكي لضم مهاجم الزمالك

تلقى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عرضا من فريق لوكيرن البلجيكي، لاستعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن عرض الإعارة المقدم بخصوص كاسونجو يشمل بند بنية الشراء النهائي في حالة ظهور بشكل جيد مع الفريق.





وأضاف المصدر ذاته بأن من الصعب التخلي عن كاسونجو كابونجو في الوقت الحالي، بعد فشل التعاقد مع المغربي ايوب المعبي ولكن يبقى القرار الأخير للجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.