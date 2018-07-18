لطيفة الأنور عن مهرجان قرطاج: "ياسمين علي صوت جميل.. وأبو لا يصلح" (فيديو)

أعربت الإعلامية التونسية لطيفة الأنور لعدسة "الفجر"، عن إعجبها بصوت الفنانة المصرية الصاعدة ياسمين علي، حيث أكدت بأن طاقاتها الصوتية التي تسلطن أذن السامع من خلال الأغاني الطربية التي قدمتها بالحفلة.





أما عن المغني المصري "أبو"، فقد أكدت "الأنور" بأنه لا يليق البتة بمهرجان عريق مثل قرطاج، معتبرة أن أمثاله عليهم الغناء في الساحات العمومية أو "البطحاء" و الشوارع العامة، حسب رأيها.





وشددت الصحفية التونسية، على رأيها حول عدم أهلية صاحب الأغنية الشهيرة "3 دقات"، للغناء بقرطاج، خاصة وأنه أساء إلى الراحل عبد الحليم حافظ عندما أدى إحدى أغنياته بتوزيع جديدة لم يرق لها.





وللتذكير، فإن كل من المصريين ياسمين علي و"أبو"، قد قاما بإحياء حفل غنائي مساء أمس الثلاثاء بالدورة 54 من مهرجان قرطاج الدولي.



