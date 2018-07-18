رئيس الشرقية للدخان: السجائر المهربة تضر المُدخن وتسبب له الأمراض
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:54 م
رقية جمال
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، تعقيبًا على ضبط 10 ملايين سيجارة مهربة من فيتنام، إنه عقب ثورة 25 يناير ونتيجة الغياب الأمني واجهنا مشكلة دخول السجائر المهربة، والتي تتسبب في خسائر تصل لنحو 5 مليار جنيه سنويًا للدولة والشركات معًا خلال 2012-2013.
وأضاف "هارون"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه مع تحسن الأوضاع الأمنية انخفضت نسبة التهريب من 12-15% لنحو 2% حاليًا.
ونوه، إلى أن السجائر المهربة غير خاضعة للمواصفات القياسية، الرسمية، وتضر المدخن وتتسبب في حدوث بعض الأمراض لكونها مقلدة.
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