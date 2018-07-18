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رسميا .. الضيظوي مديرا فنيا للمطرية بالقسم الثالث

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:51 م
رسميا .. الضيظوي مديرا فنيا للمطرية بالقسم الثالث
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خالد عرابي
 

أتم مجلس ادارة نادي المطرية الذي يلعب بالقسم الثالث بمحافظة الدقهلية تعاقده مع أحمد الضيظوي المدير الفني السابق للفنار والمدرب العام لدمياط ليتولى مهمة تدريب فريق المطرية لمدة موسم واحد.


وتم التعاقد بعد مفاوضات مكثفة مع الضيظوي الذي كان قدر اعلن اعتذاره عن منصب المدرب العام بدمياط منذ ايام قليلة.


وعقب تولي المسئولية أكد المدير الفني انه سيبدأ العمل اعتبارا من الخميس نظرا لضيق الوقت والتعرف علي اللاعبين كما قرر ابرام بعض الصفقات لسد العجز في الاماكن الشاغرة في الفريق.

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