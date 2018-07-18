بالصور .. مركز شباب تلا يتعاقد مع لاعب بتروجت

حصل فريق مركز شباب تلا أحد فرق المجموعة الثالثة بدوري الممتاز "ب" على توقيع اللاعب أحمد جمال لاعب فريق بتروجت مواليد 97 لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر عن طريق وكيلة علي فليبو.



