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بالصور .. مركز شباب تلا يتعاقد مع لاعب بتروجت

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 08:49 م
بالصور .. مركز شباب تلا يتعاقد مع لاعب بتروجت
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مصطفى الجندي
 
حصل فريق مركز شباب تلا أحد فرق المجموعة الثالثة بدوري الممتاز "ب" على توقيع اللاعب أحمد جمال لاعب فريق بتروجت مواليد 97 لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر عن طريق وكيلة علي فليبو.

وخاض اللاعب فتة معايشة مؤخرا مع فريق تلا، وشارك في عدد من المواجهات الودية، ثم قام اليوم بالتوقيع على العقود في حضور الأحمدي عبد الغفار رئس مركز شباب تلا، وعاطف عبد الخالق عضو مجلس الإداراة، ومحمد قيقة أمين الصنديق، وعلي جلال وكيل اللاعب.


وسبق لفريق تلا ضم اللاعب محمد شعبان ملهط لاعب بتروجت وسرس الليان السابق ضمن صفقات الفريق المنوفي استعدادا للموسم الجديد.

بالصور .. مركز شباب تلا يتعاقد مع لاعب بتروجت
بالصور .. مركز شباب تلا يتعاقد مع لاعب بتروجت
بالصور .. مركز شباب تلا يتعاقد مع لاعب بتروجت
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