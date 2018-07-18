يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر وموعد مباراة المصرى ونهضة بركان المغربى اليوم الأربعاء 18 / 7 / 2018 لايف الآن, يدخل فريق المصرى البورسعيدى فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 18 / 7 /2018، بتوقيت القاهرة مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على فريق نهضة البركان بطل المغرب بالملعب البلدى بمدينة البركان الذى يسع نحو 10 آلاف متفرج فى ثالث مباريات الفريق البورسعيدى بدورى المجموعات من البطولة الكونفيدرالية والذى صعد إليه الفريق الساحلى لأول مرة فى تاريخه بعدما تغلب على فريق مونانا الكونغولى فى دور الـ32 الإضافى بنتيجة 2/3 بمجموع اللقاءين.





ويدخل أبناء حسام حسن مباراة اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يتصدر المجموعة إذ يحتل صدارة هذه المجموعة فريق نهضة البركان برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فريقى الهلال السودانى ودسونجو بطل موزمبيق ويأتى المصرى خلفه فى الترتيب برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فريق دوسونجو والتعادل أمام الهلال السودانى ويطمح العميد حسام حسن وأبناؤه فى الوصول إلى أبعد مدى من نسخة هذا الموسم للبطولة الكونفيدرالية.



