غرفة أبوظبي : الأسبوع الإماراتي الصيني يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.





جاء ذلك على هامش انطلاق " الأسبوع الإماراتي – الصيني " الذي يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة بين البلدين الصديقين ويفتح المجال أمام العمل على توطيد أواصر الترابط الثقافي والتكامل الإنساني واستمرارية التبادل المعرفي والحضاري بين البلدين.





وقال الرميثي : " إن الزيارة التاريخية الرسمية المرتقبة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة والتي تعد أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده تدل على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات لدى الصين وتبشر بانتعاش اقتصادي بين البلدين سيقفز بمعدلات النمو التجاري إلى مستويات عالية لتحقيق المشاريع المشتركة " .





وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الترحيب الرسمي والشعبي الذي حظي به الانطلاق الرسمي للأسبوع الإماراتي الصيني وما صاحبه من تنظيم للفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية والمجتمعية المختلفة في الدولة وذلك احتفاء بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين والتي تؤسس لعهد جديد من العلاقات المتينة والشاملة في شتى المجالات.





ولفت إلى أن جمهورية الصين تعد شريكا استراتيجيا واقتصاديا له ثقله بالنسبة لدولة الإمارات حيث شهدت السنوات الأخيرة نموا سريعا في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع مؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات والصين إلى مستويات استثمارية ضخمة فضلا عن أن البنية التحتية والتسهيلات التشريعية في الإمارات وفرت الفرصة السانحة للشراكة الصينية في مختلف مجالات الاستثمار ما يجعل من الإمارات وجهة مفضلة لمشروعات استثمارية مستقبلية أكثر طموحا من قبل الصين.





ونوه الرميثي إلى ترحيب قيادة الإمارات بزيارة الرئيس الصيني إلى البلاد ما يدل على الرغبة الأكيدة في ترسيخ أواصر التعاون بين البلدين التي من شأنها أن تحقق الوصول إلى الدور المحوري المساهم في استقرار المنطقة وتعزيز مستقبلها الاقتصادي لاسيما الرغبة الحقيقية في توحيد الجهود المشتركة لدعم مفاهيم السلام والتنمية في العالم .