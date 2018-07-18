رسميًا.. نيسان ميكرا 2019 تحصل على معدات وتقنيات جديدة

حدّثت نيسان سيارتها ميكرا رسميًا لتحصل على مميزات ومعدات جديدة مع تحسين نظام معلوماتها الترفيهي.





باتت السوبرميني اليابانية متاحة الآن بنظام Nissan Connect والذي يظهر بيانات حالة المرور مع دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، في حين تبقى الشاشة اللمسية بحجمها نفسه 7 إنش، كما أن الشاشة الرئيسية قابلة للتهيئة وتتيح للمستخدم إضافة اختصارات للمهام التي يريد السيارة أن تقوم بها بشكل أوتوماتيكي.





نيسان أضافت أيضا شاشة جديدة بعدادات القياسات التي بات يظهر بها معلومات إضافية عند استلامك مكالمة أو رسالة، كما بات متاح التحكم الصوتي بميكرا 2019، وأيضا تم تحديث أزرار المقود.





بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث المعدات وأصبحت النوافذ الخلفية تعمل بالطاقة ومستشعرات الركن تمت إعادة تصميمها حتى تظهر مندمجة بالمصد الخلفي.



