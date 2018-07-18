"الوزراء": الفترة المقبلة ستشهد تسهيل وإتاحة الخدمات للمواطنين





قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد تسهيل واتاحة الخدمات للمواطنين، متابعًا: "لدينا إمكانيات نسعى لتوظيفها بشكل يخدم التنمية".





وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أنهم سيبدأوا العمل في 60 مشروع المرحلة المقبلة، ولكنهم لا يستطيعوا وضع جدول زمني.



