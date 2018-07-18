"الكنيسي" يوضع الصعاب التي واجهت تأسيس نقابة الإعلاميين (صور)

قال الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، إن اللجنة التأسيسية للنقابة واجهت العديد من الصعوبات خلال تشكيل النقابة وإصدار قانونها، أبرزها عدد من النقابات الكيانات الوهمية، التي بدأت في التحرك والعمل بشكل موازي للنقابة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للنقابة، اليوم؛ للإعلان عن مستجدات القيد، أنه من ضمن الصعوبات التي واجهت اللجنة، بعض التكهنات بعد تقديم مشروع القانون للرئاسة وتحويله لرئاسة الوزراء، بأن مشروع القانون لا يستوفي كل شيء وظهر عراقيل للمسيرة.

وأكد "الكنيسي" أن النقابة قامت برفع دعاوى قضائية ضد تلك الكيانات الوهمية، وستنتهي خلال ٣ أشهر من المقر الرئيسي لها بشارع القصر العيني.