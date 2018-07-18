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جمال مُحسن يكشف حقيقة محاولة اغتيال نائب الرئيس اليمني

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:18 م
جمال مُحسن يكشف حقيقة محاولة اغتيال نائب الرئيس اليمني
نائب الرئيس اليمني
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شحاتة غريب
 
نفى الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير موقع "اليمن العربي"، محاولة اغتيال نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.
 
وقال مُحسن خلال تصريحات له اليوم، بأنه لا توجد أي محاولة اغتيال لعلي محسن الأحمر، وذلك لأن الحوثي يصعب عليه الوصول إلى محافظة مأرب اليمنية لقوة التأمين.
 
وأكد رئيس تحرير "اليمن العربي" بأن من أهم الصعوبات التي تواجه القوات الشرعية هي زراعة ألغام الحوثي، وذلك نتيجة لمساعدة الإيرانيين لهم، مؤكداً بأن صحراء الساحل الغربي تم رزعها من قبل الحوثيين بكمية كبيرة من الألغام.
 
وأضاف محسن، بأن إستشهاد الملحق العسكري لليمن في البحرين العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر، جاء أثناء عملية تدريبة وتفجير ألغام الحوثي الذين قاموا برزع ألغام في مساحات كبير من أرض اليمن، ومنها مديرية نهم التي لها النصيب الأكبر في زرع الألغام.

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