خروج إحدى عربات قطار الركاب عن القضبان بدمياط

خرجت إحدى عربات قطار الركاب رقم 994 عن القضبان أثناء دخوله حوش محطة دمياط لعمل مناورة، مما أدى إلى حدوث ارتباك في حركة قطارات خط القاهرة - دمياط.





وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم الاستعداد بآلات وأوناش الهيئة لرفع عجلة البوجى التي سقطت من على القضبان، والتأكد من إجراءات السلامة لانتظام مسير القطارات، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث والذي تسبب فى تأخير القطار .



