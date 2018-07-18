رئيس المشروعات الصغيرة: السيدات أكثر إقبالًا على المشروعات من الشباب والرجال

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يوجد طفرة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها حريصة على تنمية المشروعات الجديدة، بشرط توافر جدية الشاب.





ولفتت "جامع"، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إلى أن السيدات لديهم طموح وأكثر إقبالًا على المشروعات من الشباب ومن الرجال، وأن نسبة كبيرة من السيدات تحصل على المشروعات متناهية الصغر.



