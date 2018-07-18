شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)

وحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع من بينهم هيثم وراد وعمرو وراد ومصطفى العزومى ومحمد العمدة ووليد الوكيل والكابتن عمرو زكي، تحت إشراف عبدالله عبد الناصر ومروة محمد ومتابعة.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.





الحفل ضمن مجموعة حفلات يقيمها "club xS" لصاحبها محمد العشري.