النقيب العام للعاملين بالنظافة: ائتلاف حب الوطن تبنى حملة "السيسي" لزراعة مليون شجرة مثمرة

قال أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، إن ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع محافظة القاهرة تبنى حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة.



