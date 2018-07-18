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النقيب العام للعاملين بالنظافة: ائتلاف حب الوطن تبنى حملة "السيسي" لزراعة مليون شجرة مثمرة

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:10 م
النقيب العام للعاملين بالنظافة: ائتلاف حب الوطن تبنى حملة السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة
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كساب أحمد
 
قال أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، إن ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع محافظة القاهرة تبنى حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة مثمرة. 

وأضاف"حسن"، خلال حواره على فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن الحملة ستبدأ في زراعة المليون شجرة بمصر القديمة، خاصة أنها منطقة أثرية، ومن المفترض أن يكون شكلها أفضل من الآن.
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