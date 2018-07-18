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شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:04 م
شحتة كاريكا يشعل club xS في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا
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عبدالحافظ حمدي
 

أقام رجل الأعمال محمد العشري حفلًا غنائيًا للمطرب شحتة كاريكا بـ" club xS " بطريق الساحل الشمالي أمام مارينا 7. 

حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع من بينهم هيثم وراد وعمرو وراد ومصطفى العزومى ومحمد العمدة ووليد الوكيل والكابتن عمرو زكي، تحت إشراف عبدالله عبد الناصر ومروة محمد ومتابعة.

 

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.


الحفل ضمن مجموعة حفلات يقيمها "club xS " لصاحبها محمد العشري.

 

شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
شحتة كاريكا يشعل "club xS" في الساحل الشمالي (صور)
طباعة
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