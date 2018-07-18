الخارجية: مصر تسبق العديد من الدول فيما يخص إنفاذ القانون والنظام

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تسبق العديد من الدول فيما يخص إنفاذ القانون والنظام.





وقال "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخبار TEN"، على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تسبق العديد من الدول في مؤشر مؤسسة جالوب حول إنفاذ القانون والنظام، وتحتل المركز الـ16 من أصل 142 دولة.



