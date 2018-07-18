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الخارجية: مصر تسبق العديد من الدول فيما يخص إنفاذ القانون والنظام

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:09 م
الخارجية: مصر تسبق العديد من الدول فيما يخص إنفاذ القانون والنظام
المستشار أحمد أبوزيد
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أمنية فوزي
 
أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تسبق العديد من الدول فيما يخص إنفاذ القانون والنظام. 

وقال "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخبار TEN"، على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تسبق العديد من الدول في مؤشر مؤسسة جالوب حول إنفاذ القانون والنظام، وتحتل المركز الـ16 من أصل 142 دولة.

وأكد أن مؤسسة جالوب عالمية، ولها سمعتها، وهي دائمًا في إصدار تلك التقارير، ونشرت استبيان به أسئلة حول الثقة في الدولة، والشرطة والأجهزة الأمنية، ومدى الشعور بالأمن والأمان، متابعًا: "المصريون يشعرون بالأمن والأمان، ويثقون في قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار، ومصر الأول أفريقًيًا من حيث الأمن والأمان، والدولة تقوم بدورها في حماية المواطن، وتوفير احتياجاته".
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