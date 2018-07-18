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رمضان عبدالمعز يحذر: "أوعى حد يؤذيك بالشتائم على الفيس وترد عليه" (فيديو)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:04 م
رمضان عبدالمعز يحذر: أوعى حد يؤذيك بالشتائم على الفيس وترد عليه (فيديو)
رمضان عبدالمعز
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الفجر الفني
 
حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، من رد ايذاء الناس والاكتفاء بقضاء الله، والتوكل عليه، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، تعرض للإيذاء كثيرا وربنا قال له فى كتابه العزيز: "وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا".

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "يعنى واحد يشتمك ويؤذيك على الفيس تقوم ترد عليه، إزاى، لأ عليك بالتوكل على الله وهو هيجيب لك حقك"، مستشهدا بقول الله تعالى: "مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا".

 
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