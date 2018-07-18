ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تقديم موعد سفر الإسماعيلي إلى عمان للمشاركة في دورة صلالة الدولية

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:06 م
تقديم موعد سفر الإسماعيلي إلى عمان للمشاركة في دورة صلالة الدولية
طباعة
أحمد سعد
 

تقرر تقديم موعد سفر بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى المتوجهة لسلطنة عمان إلى غدا الخميس بدلا من الجمعة نظرا لضيق الوقت.


ومن المقرر أن يخوض الفريق مران صباحى فى السابعة من صباح الغد قبل أن يتم السفر للقاهرة فى الواحدة ظهرا تمهيدا لاستقلال الطائرة فى تمام السادسة مساء.


ويستهل الفريق مشواره بمواجهة الصفاقسى التونسى يوم الأحد المقبل على أن يلتقى الفريق الفائز نظيره من لقاء النصر العمانى والغرافة القطرى لتحديد المركزين الأول والثانى.

المزيد عن: كورة عمان صلالة رياضة الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
1
x
18:00
0
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 7:30:07 PM