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مشاهدة مباراة الهلال السعودي | الاسطورة للبث المباشر (بث مباشر)

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 07:01 م
مشاهدة مباراة الهلال السعودي | الاسطورة للبث المباشر (بث مباشر)
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال السعودي | الاسطورة للبث المباشر (بث مباشر) بث مباشر مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي، البث المباشر لمباراة الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي اليوم الاربعاء في المباراة الودية التي تجمع الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، في اطار استعدادات الزعيم لبدء الموسم الجديد.

 

 

مباراة الرجاء الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي بث مباشر يومنا الاربعاء 18-7-2018 شاهد مباراة الرجاء الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي بث مباشر بتاريخ 18-7-2018 (مباراة ودية) شاهد.. الان بث مباشر مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي | مشاهدة مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي (مباراة ودية).

 

 الهلال يلاقي أودينيزي يوم 1 أغسطس

 وكتب حساب الهلال الرسمي على تويتر : تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم آخر مبارياته التجريبية في معسكره الإعدادي بالنمسا أمام فريق أودينيزي

 الإيطالي يوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس 2018م.

 

تنطلق المواجهة بين منتخب الهلال ورابيد لينز في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

شاهد البث المباشر - مباراة الهلال اليوم (البث يبدأ مع بداية المباراة)



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