"المستثمرين": مصر تفتقر إلى العمالة المدربة

أكد سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أهمية ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وإنشاء المدارس الفنية، لافتًا إلى أن العمالة المصرية تحتاج إلى تأهيل حقيقي.





وأشار عارف، خلال الاجتماع الشهري لجمعيات المستثمرين، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر فقيرة من حيث العمالة المدربة، بالرغم من البطالة المكدسة في مصر.





ومن جانبه، قدم محمود برعي، عضو جمعية مشتثمري السادس من أكتوبر، مفترح بقصر المراحل التعليمية لطلبة التعليم الفني على المدارس الفنية والتأهيل الفوري لمباشرة العمل بالمصانع بدلاً من انتقالهم إلى المرحلة الجامعية.