أسوة بـ"الصحفيين".. "الإعلاميين" تعلن صرف بدل لأعضائها (صور)

أعلن الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، عن قبول أول وفعة بالنقابة، والتي استوفت الشروط، وببغ عددها ٣٠٠ عضو.





وقال خلال مؤتمر صحفي للنقابة اليوم؛ للإعلان عن مستجدات القيد، أن النقابة وفقًا لقانونها تقدم عددًا من الامتيازات للأعضاء، يأتي أبرزها تحقيق الوصول لمصادر المعلومات، وحماية الإعلامي خلال أداء مهام عمله وتحقيق الأمان له.





وأضاف "الكنيسي" أن المساندة القضائية حق لكل إعلامي إذا تم إحالته للمسائلة القانونية، بالإضافة إلى حمايته من التعرض للضغوط في مكان عمله، وحقه في التعاقد مباشرة.





وشدد "الكنيسي" على أنه وبحكم قانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، أصبح من حق النقابة أن تكون صاحبة الرأي في أي عقد لأي إعلامي مع أي جهة، سواء كانت قناة أو صحيفة أو إذاعة.





وأوضح رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، أنها ستُوفر معاش رعاية صحية للأعضاء، وتذاكر سفر مخفضة، فضلًا عن تخصيص مدينة للإعلاميين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعضوية مُخفضة بالأندية الرياضية.





وتابع: سيتحقق في نقابة الإعلاميين ما لم يتحقق في نقابة أخرى، وسيتم صرف بدل لأعضاء نقابة الإعلاميين أسوة بالصحفيين.



