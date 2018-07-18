ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السفارة المصرية في سوريا تخرج عائلتين مصريتين من "الغوطة الشرقية"

الأربعاء 18/يوليه/2018 - 06:55 م
السفارة المصرية في سوريا تخرج عائلتين مصريتين من الغوطة الشرقية
صورة من الحدث
طباعة
 
صرح القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق "محمد ثروت سليم"، اليوم، بأن السفارة المصرية واصلت اتصالاتها والتنسيق مع السلطات السورية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطن المصري أحمد محمود محمد فرج موسى وأولاده، وزوجته السورية هبة الله القالش بعد إخراجهم من الغوطة الشرقية. 

هذا، وكانت السفارة المصرية قد ساعدت في إخراج العائلة المذكورة من الغوطة الشرقية في نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف القائم بالأعمال المصري أن السفارة قامت أيضاً بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنة المصرية حمدية عبد الحكيم صديق، وأبنائها، بعد خروجهم من منطقة الحجر الأسود، وستقوم بتسفيرهم إلى أرض الوطن على خطوط الطيران السورية يوم الإثنين الموافق 30 يوليو الجاري. 

المزيد عن: محمد ثروت سليم غلق معبر رفح سوريا الغوطة السفارة المصرية في دمشق ارض الوطن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
رايون سبورت - رواندا
1
x
18:00
0
إتحاد الجزائر - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
نهضة بركان - المغرب
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/18/2018 7:40:07 PM