"المستثمرين": ٣ مشكلات تعوق التنمية الصناعية على رأسها تكلفة "الكارتة" على الطرق





أكد محمود برعي، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية وضع مشاكل الصناعة المصرية على رأس أولويات الحكومة بعد التعديل الوزاري الجديد، مضيفًا أن وزارة الصناعة على وجه التحديد تحتاج أجندة عمل واضحة للقضاء على العثرات التي تواجهها.





وأشار برعي، إلى ثلاثة بنود رئيسية تقف عثرة أمام النهوض بالصناعة المصرية، على رأسها أسعار الفائدة البنكية وعدم وضوح سياسة البنوك في التعامل مع المصانع المتعثرة، متسائلاً عن القرض الذي تم طرحه مؤخرًا بنسبة ٥٪؜، "مفيش واحد أخد القرض ده" على حد قوله.





وأرجع المشكلة الثانية، إلى تضارب تعامل محافظ البنك المركزي مع مشاكل المصانع المتعثرة، والتي تتضاخم يومًا بعد يوم، مستنكرًا :" فيه ٧٠٠٠ مصنع متعثر.. مستنين لما يبقوا ١٠ آلاف مصنع".





أما المشكلة الثالثة، طالب برعي بتقديم جواب من قبل الشركة الوطنية للطرق، عن تكلفة "الكارتة" على نقل المعدات الخاصة بالمصانع، كاشفًا : " جيبت معدات بـ ٢ مليون جنيه.. دفعت عليهم كارتة ٢٠٠ ألف جنيه".