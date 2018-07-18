"عبدالدايم": قرار تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية يهدف للحفاظ علي المال العام

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أن القرار الذي صدر بشأن تنظيم المهرجانات معني بجميع المهرجانات التي تدعمها وزارة الثقافة (لوجيستىيا أو ماديا) دون غيرها أو الحفلات الخاصة، وأوضحت ان القرار يهدف الي تنمية الإبداع والحفاظ علي الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة بالإضافة الي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر والعالم بما يضمن تحقيق العدالة الثقافية للمواطن والحفاظ علي المال العام من خلال أجندة وخريطة واضحة لجميع المهرجانات التي تنظمها أو تدعمها الدولة.

وأضافت أن القرار حدد المقصود بالمهرجانات أو الاحتفالات التي ينطبق عليها ما جاء بالمادة الاولي هي المهرجانات ذات الطابع الاحتفالي والتي تقام بغرض:

١ - تنمية الإبداع.

٢- الحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية فقط وليس لأي احتفال أو فاعليه اخري تخرج عن هذا المضمون.

وتابعت عبدالدايم، انه جاري حاليا تشكيل اللجنة العليا للمهرجانات والتي من شأنها تسهيل وتبسيط الإجراءات بنزاهة وشفافية بهدف تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين دول العالم.