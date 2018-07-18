رئيس الإسماعيلي يقدم شكوى للمحافظ بسبب ملعب الفريق

فى ظل حرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على عودة الجماهير للمدرجات اعتبارا من مباراة الإسماعيلى أمام الكويت الكويتى المقرر لها 12 أغسطس المقبل بكأس العرب للأندية الأبطال ، إلا أن الجهات الأمنية قد رأت أن هناك صعوبات فى دخول الجماهير نظرا لغلق أبواب الطوارىء لمدرجات الدرجة الثالثة بسبب مستأجرى صالة الجيم ، لذلك فقد قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى التقدم بشكوى رسمية للسيد محافظ الإسماعيلية لازالة تلك التعديات بشكل عاجل كما تم إرسال تلك الشكوى إلى كل من



