رئيس الإسماعيلي يقدم شكوى للمحافظ بسبب ملعب الفريق
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:53 م
أحمد سعد
فى ظل حرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على عودة الجماهير للمدرجات اعتبارا من مباراة الإسماعيلى أمام الكويت الكويتى المقرر لها 12 أغسطس المقبل بكأس العرب للأندية الأبطال ، إلا أن الجهات الأمنية قد رأت أن هناك صعوبات فى دخول الجماهير نظرا لغلق أبواب الطوارىء لمدرجات الدرجة الثالثة بسبب مستأجرى صالة الجيم ، لذلك فقد قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى التقدم بشكوى رسمية للسيد محافظ الإسماعيلية لازالة تلك التعديات بشكل عاجل كما تم إرسال تلك الشكوى إلى كل من
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير الداخلية
السيد وزير الشباب والرياضة
المستشار النائب العام
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
لاتخاذ شئونهم حيال تلك المخالفات الصارخة التى يجب حلها فى أسرع وقت ممكن.
وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد بذل جهودا حثيثة من أجل إعادة الجماهير لمكانها الطبيعى مساندة وداعمة للفريق خلال مشواره.