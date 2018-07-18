أفضل الخلطات الطبيعة للتخلص من حبوب الوجه

حبوب الوجه من المشاكل التي تواجه الفتيات، ولكي تخلصين منها عزيزتي اتبعي أفضل الخلطات الطبيعية التالية لبشرة مشرقة خالية من المشاكل:-





الزبادي والصبّار

- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة هلام الصبّار

اخلطي الزبادي والصبّار مع بعضها، وضعيه على بشرتكِ الملتهبة بسبب الحبوب، لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك بشكل دوري مرة أسبوعيًّا، أو مرتين لتهدئة البشرة.





يُعتبر الصبّار مغذّيًا طبيعيًّا للبشرة، يحتوي العناصر الغذائية مثل الغليسرين، وكربونات الصوديوم، ويحدّ من التهابات البشرة في الشمس نتيجة ارتفاع الحرارة.





الزبادي هي أفضل ملطّف طبيعي للبشرة، تحتوي على البروتينات والكالسيوم، والدهون الصحية المفيدة، بخاصة للبشرة الجافة، كما أنها تمتص الحرارة في الوجه.





الكركم والعسل والحليب

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة حليب





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ حتى تشعري بالشد، ويجفّ الكركم.

اشطفي وجهكِ جيدًا بالماء ثم بالغسول.

داومي على عمل هذا الماسك مرة على الأقل كل أسبوعين.



