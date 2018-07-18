لايف الأن .. يلا شوت مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ورايون سبورت بث مباشر اليوم 18/7/2018 كورة اون لاين في كأس الكونفدرالية

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كورة اون لاين الاسطورة لايف مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ورايون بث مباشر ، تنطلق المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة بدوري المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، هذه البطولة التي استطاعت مؤخرا أن تجذب أنظار محبي كرة القدم في القارة السمراء، وذلك لأنها تضم مجموعة كبيرة من الفرق القوية والعريقة في كرة القدم الأفريقية، يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة اتحاد العاصمة.





يلا شوت مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ورايون بث مباشر ، تأتي هذه المباراة الهامة والمرتقبة ضمن مباريات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من اتحاد العاصمة الجزائري،ورايون سبورت الرواندي، وجورماهيا، ويانج أفريكانز الجنوب أفريقي، ويدخل الفريق الجزائري هذه المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل، بينما يدخل الفريق الرواندي هذه المباراة التي ستلعب على أرضه ووسط جمهوره وهو يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين فقط من تعادلين.





موعد مباراة اتحاد العاصمة ورايون سبورت والقنوات الناقلة

قرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراة ورايون سبورت واتحاد العاصمة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب (نياميرامبو) برواندا، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءا بتوقيت مصر، والساعة 7:00 مساءا بتوقيت السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا على قناة بي إن سبورت القطرية.





الساعة 7:00 مساءا بتوقيت السعودية

الساعة 8:00 بتوقيت الامارات

الساعة 6:00 بتوقيت مصر

لساعة 7:00 مساءا بتوقيت العراق

الساعة 7:00 مساءا بتوقيت سوريا.

الساعة 5:00 مساءا بتوقيت الجزائر

الساعة 5:00 مساءا بتوقيت تونس

الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش

مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة ورايون سبورت بث مباشر

ساعات قليلة وتنطلق المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين اتحاد العاصمة ورايون سبورت فتابعونا.





الجميع يبحث اليوم احتمالات الفوز للفريقين خلال مباراة اليوم في كأسـ الكونفدرالية الإفريقية فهل تتوقع فوز أي الفريقان :





فريق رايون سبورت 30%

فريق اتحاد العاصمة 45%

التعادل بين الفريقين 25%